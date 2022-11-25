Бразилия обыграла Сербию в матче чемпионата мира по футболу

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

Сборная Бразилии обыграла команду Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча состоялась на стадионе в Лусаиле и завершилась со счетом 2:0.

Дубль на 62-й и 73-й минутах оформил игрок южноамериканской команды Ришарлисон Андраде.

Сборная Бразилии вышла на первое место в турнирной таблице, набрав 3 очка. На втором месте с таким же результатом расположилась команда Швейцарии, на третьем – Камеруна, на четвертом – Сербии. У последних двух по 0 очков.

Во втором туре бразильцы сыграют со сборной Швейцарии, а сербы со сборной Камеруна.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии обыграла национальную команду Ганы в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Встреча сборных завершилась со счетом 3:2.

За европейскую команду отличились Криштиану Роналду, Жоао Феликс и Рафаэл Леау. В составе Ганы голы забили Андре Айю и Осман Букари.



В Катаре стартовал последний матч первого тура группового этапа чемпионата мира

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