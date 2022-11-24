ЧМ по футболу в Катаре может стать последним в карьере Месси и Роналду

Криштиану Роналду и Лионель Месси приехали в Катар на свой, судя по всему, последний мундиаль. Оба планируют победить на чемпионате мира.

Однако сборная Аргентины, за которую выступает Месси, в первом матче проиграла Саудовской Аравии, что уменьшает шансы на выигрыш. Тем временем Роналду прекратил сотрудничество с клубом Манчестер Юнайтед после скандального интервью и стал единственным футболистом чемпионата, который не состоит в клубе.

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