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Культура

"Ночная смена": новый триллер с Евой Грин и высказывания Криштиану Роналду

"Ночная смена": новый триллер с Евой Грин и высказывания Криштиану Роналду

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Ведущие Дмитрий Козачинский и Иван Базанов обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса, моды. Они подготовили открытку-подборку с самыми узнаваемыми фильмами Мартина Скорсезе, который отметил 80-летний юбилей.

Также они расскажут подробности нового триллера “Дурной глаз” с Евой Грин в главной роли. Еще ведущие прокомментировали высказывания Криштиану Роналду. Подробности – в эфире программы телеканала Москва 24.

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Программа: Ночная смена
шоу-бизнескультуракиновидеоИван БазановМитя Козачинский
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