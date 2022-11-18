"Ночная смена": новый триллер с Евой Грин и высказывания Криштиану Роналду

Ведущие Дмитрий Козачинский и Иван Базанов обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса, моды. Они подготовили открытку-подборку с самыми узнаваемыми фильмами Мартина Скорсезе, который отметил 80-летний юбилей.

Также они расскажут подробности нового триллера “Дурной глаз” с Евой Грин в главной роли. Еще ведущие прокомментировали высказывания Криштиану Роналду. Подробности – в эфире программы телеканала Москва 24.