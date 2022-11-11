"Ночная смена": победа трансгендера в конкурсе красоты и откровенные фото Энистон

Ведущие Станислав Кулик и Дмитрий Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они рассказали, что в США на конкурсе красоты среди девушек победил трансгендер азиатского происхождения. Также ведущие обсудили актрису Дженнифер Энистон, которая снялась почти голой для обложки журнала.

Подробности – в эфире программы "Ночная смена".