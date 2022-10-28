На Украине заявили о росте числа ДТП из-за отключения освещения на улицах

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В результате массового отключения уличного освещения на Украине количество ДТП в этой стране за последние две недели выросло на 25%, заявил замглавы украинской нацполиции Алексей Билошицкий.

"С 10 по 23 октября погиб 51 пешеход, из них 38 – в темное время суток", – сказал он в беседе с изданием "Страна".

Накануне в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, а также в Киеве в было ограничено энергопотребление. Как заявили в "Укрэнерго", это связано с повреждением оборудования магистральной сети.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мэров экономно расходовать электроэнергию на улицах украинских городов. По его словам, сейчас не время для ярких витрин и вывесок.

До этого советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что в настоящее время воды, тепла и электроэнергии лишены 1 800 населенных пунктов Украины. Он не исключил, что страна может остаться без света и тепла на многие месяцы.

Говоря о возможных ограничениях, Арестович предложил жителям Украины вспомнить опыт 1990-х годов. В частности, призвал создавать внутри домов "палатки со свечками, чтобы было теплее".



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