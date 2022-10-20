Арестович признал, что Украина может остаться без света и тепла на месяцы

Фото: телеграм-канал Arestovich/Official

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что результатом ударов по объектам критической инфраструктуры Украины может стать ситуация, в которой страна останется без тепла и света на многие месяцы.

Однако, говоря о возможных ограничениях, Арестович предложил жителям Украины вспомнить опыт 1990-х годов.

"Ну померзнем, посидим, водичку поносим в ведрах из бюветов, в бутылочках и дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтоб было потеплее", – цитирует Арестовича РИА Новости.

В настоящее время воды, тепла и электроэнергии лишены 1 800 населенных пунктов Украины, сообщил советник главы офиса Зеленского.

Ранее Владимир Путин сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетической, военной и коммуникационной инфраструктуры Украины. Глава российского государства уточнил, что план был реализован по предложению Минобороны и Генштаба РФ.

Позже в Минобороны заявили, что Вооруженные силы России продолжили наносить удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины. В оборонном ведомстве подчеркнули, что российские военнослужащие достигли всех поставленных целей.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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