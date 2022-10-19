В Херсонской области заявили, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС

Фото: ТАСС/Валерий Стурит

Украинские войска продолжают обстреливать шлюзы Каховской гидроэлектростанции для подтопления территорий ниже по Днепру. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, населенные пункты, куда придет вода, уже "четко рассчитаны". Он отметил, что в случае разрушения шлюзов вода поднимется на 1–1,5 метра.

Сальдо добавил, что большая часть Херсона стоит на высоком берегу, поэтому там людям ничего не угрожает.

"Но некоторые микрорайоны областного центра, как Остров, которые ниже стоят, там может вода подняться. Именно там сейчас проводится разъяснительная работа с подомовым обходом, чтобы предупредить людей, что с Острова надо уехать на какое-то время", – приводит слова Сальдо РИА Новости.

Вместе с тем врио губернатора добавил, что вода может подняться в некоторых населенных пунктах на левом берегу. Однако, добавил Сальдо, принимаемые меры по сбросу воды с каскада электростанции позволят избежать трагических для этих районов последствий.

"Плюс у нас есть резерв. Если не будет хватать этого сброса, мы можем открыть шлюзы и отправить воду в Северо-Крымский канал... Лишняя вода туда уйдет тоже", – пояснил Сальдо.

Ранее замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ стянули наемников и военную технику к линии фронта в Херсонской области. По его словам, под обстрелами окажутся Херсон и правобережная часть области. Власти рекомендовали населению на время боевых действий перебраться на левобережную часть области или уехать в другие регионы РФ.

Позже Стремоусов рассказал, что российские военные отразили все атаки Вооруженных сил Украины, предпринятые в ходе наступления в Херсонской области. Он добавил, что украинские бойцы пытались продвинуться на направлении Новая Каменка – Берислав силами двух батальонов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и одного батальона 17-й отдельной танковой бригады.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Для эвакуации жителей Херсонской области потребуется около шести дней – власти

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