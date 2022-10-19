Российские войска отразили атаки ВСУ в Херсонской области

Фото: официальный сайт Федеральной службы войск национальной гвардии РФ/Григорий Морочковский

Российские военные отразили все атаки Вооруженных сил Украины, предпринятые в ходе наступления в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале.

"На данном этапе все атаки отражены и продолжаем удерживать линию обороны", – заявил он.

Стремоусов отметил, что ВСУ пытались продвинуться на направлении Новая Каменка – Берислав силами двух батальонов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и одного батальона 17-й отдельной танковой бригады. По его словам, противник активно применяет беспилотники средней дальности и БПЛА Bayraktar.

Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что ВС РФ располагают данными о возможности применения ВСУ запрещенных методов войны в районе Херсона. По его словам, такие действия могут привести к уничтожению инфраструктуры и большим жертвам среди гражданского населения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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