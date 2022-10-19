ВСУ начали наступление в Херсонской области – Стремоусов

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области. Об этом заявил в своем телеграм-канале замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он рассказал, что перед наступлением проводилась артиллерийская подготовка.

"Укронацисты перешли в наступление. До двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады", – подчеркнул Стремоусов.

Замглавы областной администрации отметил наличие множества вражеских беспилотников среднего действия и разведывательного Bayraktar.

Ранее Стремоусов поведал, что ВСУ стянули наемников и военную технику к линии фронта в Херсонской области. Он добавил, что под ударом могут оказаться Херсон и правобережная часть области.

В связи с этим власти рекомендовали населению на время боевых действий перебраться на левобережную часть области или уехать в другие регионы РФ.

Врио губернатора региона Владимир Сальдо подчеркнул, что сил для отражения атаки ВСУ хватит. По его словам, Херсон никто не собирается сдавать. Однако, отметил Сальдо, находиться жителям в городе, где будут идти боевые действия, нежелательно.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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