Херсонские власти планируют вывезти с правого берега Днепра 50–60 тыс жителей

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о планах перевезти на левый берег Днепра около 50–60 тысяч жителей правого берега. Об этом он рассказал в эфире "Соловьев Live".

"Мы подсчитывали – примерно 50–60 тысяч людей планируется переместить на левый берег Днепра", – сказал Сальдо.

Он отметил, что этот процесс займет около недели.

Замглавы областной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил, что ВСУ стянули наемников и военную технику к линии фронта в области. По его словам, есть данные, свидетельствующие о том, что украинские военные в ближайшее время начнут наступление.

В регионе допускают, что Херсон и правобережная часть области окажутся под обстрелами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ начали активную фазу наступления в Херсонской области

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