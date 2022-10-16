Стремоусов заявил о разрушении надежд ВСУ на контрнаступление в Херсонской области

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Бойцы Вооруженных сил Украины были разбиты на Херсонском направлении после попытки контрнаступления. Об этом в своем телеграм-канале написал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, этого удалось добиться благодаря отлаженным действиям войск министерства обороны РФ.

"Укровермахт после вчерашнего "наступления" зализывает раны и собирает тела "героев". Все укронацисты, которые в наркотическом угаре спешат сделать селфи на русской Земле, будут прибиты к русской Земле, – сказал Стремоусов.

Накануне Стремоусов рассказал, что украинские войска готовятся к наступлению в Херсонской области. По его словам, одно из направлений наступления противника – дорога Дудчаны – Берислав. Политик подчеркнул, что ВСУ поставили перед собой цель закрепиться на правом берегу Днепра.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ начали активную фазу наступления в Херсонской области

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