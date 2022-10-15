В Киеве признали вовлеченность НАТО в конфликт на Украине

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В настоящее время на Украине фактически происходит противостояние сил НАТО с Россией, заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. Об этом сообщает Newsweek.

По ее словам, Россия набирает силы от того, что западные страны демонстрируют нерешительность. Стефанишина полагает, что в ходе специальной военной операции ВС РФ получают опыт борьбы фактически с армией НАТО, обученной по стандартам Альянса и оснащенной новейшей западной техникой.

"Поверьте мне, их службы накапливают информацию и данные", – сказала она, призвав НАТО "не быть близорукими".

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не будет участвовать в боевых действиях на Украине, но продолжит поддерживать Киев в усилиях по самозащите. По его словам, НАТО – оборонительный альянс, который не представляет угрозы для России и не ищет с ней конфронтации. Вместе с тем Остин добавил, что Альянс будет защищать каждый дюйм своей территории.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО

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