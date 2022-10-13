Шеф Пентагона заявил, что НАТО не будет участвовать в боевых действиях на Украине

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

НАТО не будет участвовать в боевых действиях на Украине, но продолжит поддерживать Киев в усилиях по самозащите. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.

По его словам, НАТО – оборонительный альянс, который не представляет угрозы для России и не ищет с ней конфронтации. Вместе с тем Остин добавил, что Альянс будет защищать каждый дюйм своей территории.

"Главнейшая задача НАТО не изменилась – защищать суверенитет и территориальную целостность каждого союзника, и Америка по-прежнему глубоко привержена этой задаче, и нашим союзникам по НАТО, и статье 5 (Вашингтонского договора о коллективной безопасности. – Прим. ред.)", – сказал шеф Пентагона.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предостерег США от дальнейшего вовлечения в качестве стороны конфликта на Украине. По его словам, военная доктрина и основы государственной политики России в вопросе ядерного сдерживания не менялись. Он указал на попытки США извратить эту позицию, чтобы запугать международное сообщество и заставить их следовать "провальному курсу на безоглядную поддержку Киева во всех его авантюрах".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!