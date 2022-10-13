Прием Украины в НАТО гарантирует эскалацию до третьей мировой войны – СБ РФ

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Прием Украины в НАТО может привести мир к третьей мировой войне, что понимают в НАТО. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью ТАСС.

Он назвал заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО пропагандистским ходом.

По его словам, запрос Киева поддержали восточноевропейцы, но более серьезные державы отнеслись к этой инициативе без восторга.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила парламентской делегации Украины вернуться к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта. Она отметила, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса на Украине. Однако на соответствующее приглашение парламентарии Украины никак не отреагировали, добавила Матвиенко.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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