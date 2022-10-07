Лавров предостерег США от более глубокого вовлечения в украинский конфликт

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Россия предостерегла США от дальнейшего вовлечения в качестве стороны конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД добавил, что военная доктрина и основы государственной политики России в вопросе ядерного сдерживания не менялись. Он указал на попытки США извратить эту позицию, чтобы запугать международное сообщество и заставить их следовать "провальному курсу на безоглядную поддержку Киева во всех его авантюрах".

"Как вы знаете, вчера был созван совет так называемого Европейского сообщества, это была инициатива президента Макрона, по итогам которого глава дипломатии Евросоюза (Жозеп) Боррель заявил, с гордостью заявил, что начинается процесс формирования структуры безопасности без участия России", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

Министр заявил, что НАТО и Европа пляшут под дудку Украины и продолжают накачивать Киев оружием. Тем самым, указал Лавров, США и их союзники принимают на себя ответственность за рост международной напряженности.

Ранее Лавров прокомментировал слова Зеленского о превентивном ударе по России. По его словам, это подтверждает исходящие от Киева угрозы и необходимость спецоперации. Он подчеркнул, что президент Украины таким образом создает риски, связанные с применением оружия массового поражения.



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