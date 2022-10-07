Лавров прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ударе по РФ

Фото: kremlin.ru

Заявление Владимира Зеленского о превентивном ударе по России подтверждает исходящие от Киева угрозы и необходимость спецоперации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая по видеосвязи на заседании комиссии "Единой России" в рамках международного межпартийного форума "Экологическая политика и устойчивое развитие".

Он подчеркнул, что президент Украины таким образом создает риски, связанные с применением оружия массового поражения.

"Когда мы говорим об экологической безопасности, безусловно, мы не можем обойти молчанием те дискуссии, которые в последнее время постоянно нарастают, на тему возможного применения ядерного оружия. Особенно в этой связи не можем обойти молчанием безрассудные действия киевского режима, которые направлены на создание рисков применения различных видов оружия массового уничтожения", – заявил министр.

Ранее президент Украины заявил, что блок НАТО должен нанести по России превентивные удары, чтобы не допустить применения Москвой ядерного оружия. Ждать ядерных ударов и только потом реагировать на них нельзя, считает украинский лидер.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что эти слова Зеленского являются призывом к мировой войне. Песков отметил, что на высказывания украинского лидера должны обратить внимание все страны мира, в особенности это касается США и Великобритании, которые фактически руководят Киевом.



Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России

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