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Политика

В Белом доме заявили, что риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине высоки

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине сейчас высоки. Таким мнением поделился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телекомпании CNN.

По его словам, в этом нет сомнений.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не верит в вероятность применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия. При этом в Вашингтоне обсуждают возможность такого развития событий.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ежедневное упражнение лидеров США и стран ЕС в ядерной риторике является чрезвычайно пагубной практикой, в которой Москва не намерена принимать участия. Песков подчеркнул, что Россия не будет принимать участия "в этих упражнениях".

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