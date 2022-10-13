В Белом доме заявили, что риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине высоки

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Риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине сейчас высоки. Таким мнением поделился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телекомпании CNN.

По его словам, в этом нет сомнений.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не верит в вероятность применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия. При этом в Вашингтоне обсуждают возможность такого развития событий.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ежедневное упражнение лидеров США и стран ЕС в ядерной риторике является чрезвычайно пагубной практикой, в которой Москва не намерена принимать участия. Песков подчеркнул, что Россия не будет принимать участия "в этих упражнениях".



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