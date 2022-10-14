14 октября, 21:47Политика
Новый транш военной помощи Киеву от ЕС составит 500 млн евро
Фото: ТАСС/Zuma/Ye Pingfan
Евросоюз передаст Украине 500 миллионов евро в рамках шестого транша военной помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление высокопоставленного европейского источника.
"Этот транш, который ожидается в объеме 500 миллионов евро, доведет общую помощь до 3,1 миллиарда евро", – рассказал собеседник журналистов в Брюсселе.
Сообщается, что 17 октября состоится заседание глав МИД ЕС в Люксембурге. На встрече планируется принять официальное решение о новой помощи Украине.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обладает только 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны. Собственных систем, чтобы закрыть небо, у страны не хватает.
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