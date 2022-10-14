Путин оценил роль Германии в конфликте на Украине

Фото: телеграм-канал ’’СМОТРИ“

Германия, активно участвующая в украинском конфликте, предпочла поставить во главу угла свои союзнические обязательства вместо интересов собственных граждан, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

По мнению российского лидера, это ошибка, за которую приходится расплачиваться немецким гражданам.

"Это выбор тех людей, которые легитимным образом пришли к власти в той или иной стране, в данном случае в Германии. Во главу угла в данном случае, судя по всему, поставлены союзнические какие-то обязательства, в данном случае Федеративной Республики в рамках Северо-атлантического альянса. Правильно это или нет? Я считаю, что это ошибка", – сказал Путин.

Он добавил, что это имеет негативные экономические последствия для еврозоны в целом и для Германии в частности.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил удары по Киеву во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Шольц подчеркнул, что страна сделает все для мобилизации дополнительной помощи Киеву, прежде всего для восстановления поврежденной гражданской инфраструктуры.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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