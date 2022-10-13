Зеленский заявил, что на Украине есть лишь 10% от нужного числа систем ПВО

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Киев обладает только 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, власти хотят обладать возможностью закрыть небо, однако собственных систем на это не хватает.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина договорилась с представителями стран НАТО о передаче Киеву современных западных систем противовоздушной обороны. Он добавил, что усиленные системы ПВО – это то, что нужно Украине. По его словам, сейчас принимаются решения о закрытии украинского неба. Ермак подчеркнул, что Киев находится в постоянном диалоге с союзниками.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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