На Украине анонсировали закрытие неба

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украина договорилась с представителями стран НАТО о передаче Киеву современных западных систем противовоздушной обороны. Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Twitter.

Он добавил, что усиленные системы ПВО – это то, что нужно Украине. Ермак подчеркнул, что Киев находится в постоянном диалоге с союзниками.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что первые комплексы NASAMS прибудут на Украину в самое ближайшее время. По его словам, Вашингтон отслеживает доставку первых двух NASAMS Киеву. Кирби также отметил, что США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки ей дополнительных средств ПВО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!