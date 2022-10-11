В США заявили, что первые NASAMS прибудут на Украину в ближайшее время

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Первые комплексы NASAMS прибудут на Украину в самое ближайшее время. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон отслеживает доставку первых двух NASAMS Киеву.

Кирби также отметил, что США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки ей дополнительных средств ПВО.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о рисках быстрой эскалации в том случае, если Киеву предоставят реактивные системы залпового огня повышенной дальности. По его словам, это самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны. Зампред Совбеза РФ обратился к властям США в Вашингтоне и представителям НАТО, призвав их "изредка включать свои размягчившиеся мозги".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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