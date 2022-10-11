Поддержка НАТО играет ключевую роль в ситуации вокруг Украины – Столтенберг

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Поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса играет ключевую роль в ситуации вокруг украинского конфликта, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, которого цитирует ТАСС.

При этом он напомнил, что НАТО не является частью конфликта.

Ранее Столтенберг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого осудил удары по украинским городам и пообещал продолжать поддержку Киева.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс будет оказывать поддержку Киеву в противостоянии с Москвой "столько, сколько потребуется".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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