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Риск развертывания полномасштабной войны в Европе, неготовность Украины к полноценному членству в Североатлантическом альянсе, а также позиция некоторых его членов являются причинами, по которым Киев не вступит в НАТО в ближайшем будущем, сообщает Euronews.

Как отметили авторы статьи, еще одной причиной может стать тот факт, что объем помощи Альянса Киеву позволяет говорить о нем как о неформальном члене НАТО. Говоря о готовности страны к присоединению в Альянс, отмечается несоответствие Украины определенным экономическим, политическим и военным стандартам.

Кроме того, позиция некоторых членов Североатлантического альянса, таких как Венгрия, которая до сих пор не пришла к консенсусу с Украиной по статусу венгроязычного меньшинства на украинской территории, может стать препятствием к вступлению в НАТО.

Присоединение Украины к Альянсу также может быть воспринято как "пропагандистская победа" Владимира Путина, утверждающего о расширении НАТО и вытекающей из этого угрозе безопасности для России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блок НАТО должен нанести по России превентивные удары, чтобы не допустить применения Москвой ядерного оружия. Ждать ядерных ударов и только потом реагировать на них нельзя, считает украинский лидер.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что эти слова Зеленского являются призывом к мировой войне. Песков отметил, что на высказывания украинского лидера должны обратить внимание все страны мира, в особенности это касается США и Великобритании, которые фактически руководят Киевом.



Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России

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