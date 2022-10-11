Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву – СМИ

Фото: ТАСС/picture alliance/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Проект заявления "Большой семерки" (G7) не содержит конкретных шагов для помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

"Страны не предложили каких-либо конкретных мер <...> или оружия", – указали в агентстве со ссылкой на документ.

Вместе с тем страны G7 пообещали предоставлять Киеву финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку на протяжении всего времени, когда это будет востребовано.

Кроме того, представители "Большой семерки" предупредили Россию о "едином и решительном ответе", если РФ предпримет любое нападение на западную инфраструктуру.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о проведении срочного заседания "Большой семерки". В СМИ допускали, что украинский лидер попросит увеличить поставки оружия Киеву.

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