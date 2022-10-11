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Президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам стран G7 с просьбой увеличить поставки оружия Киеву, сообщает Reuters. По данным издания, политик уделит особое внимание средствам противовоздушной обороны.

"Лидеры G7 соберутся 11 октября, чтобы обсудить возможность усиления поддержки Украины и выслушать Зеленского, который ранее назвал ПВО "приоритетом номер один", – сообщает агентство.

Кроме того, там рассказали, что члены "Большой семерки" могут выпустить предупреждение Белоруссии из-за создания страной совместной группировки войск с Россией.

Ранее в СМИ сообщалось, что Украина потребовала от президента США Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS после ударов по объектам украинской инфраструктуры. Согласно письму председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, адресованному американскому конгрессу, Киев хочет использовать вооружение для поражения российских целей на расстоянии 200 миль.

До этого Владимир Путин заявил об ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины. По его словам, удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

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