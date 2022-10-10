Захарова заявила, что Зеленский выступит на встрече G7 c "новым номером"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Украинский президент Владимир Зеленский выступит на срочной встрече "Большой семерки" с "новым номером", заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Зеленский заявил, что договорился с Шольцем (канцлером Германии. – Прим. ред.) о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней. С новым номером", – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее Зеленский заявил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о проведении срочного заседания "Большой семерки". По словам президента Украины, в ходе встречи запланировано его выступление.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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