В Кремле рассказали об ожиданиях от предстоящего саммита G7

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кремле от саммита "большой семерки" ожидают продолжения конфронтации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Настрой накануне этого саммита нам хорошо понятен, он хорошо прогнозируем, конфронтация будет продолжаться", – цитирует его РИА Новости.

Кроме того, уточнил Песков, в Кремле будут пристально следить за всем, что связано с поставками оружия на Украину.

"Дальнейшие поставки оружия Киеву уже, собственно, анонсировались самыми разными странами весьма широко, поэтому мы, конечно, мы будем внимательно все отслеживать", – заключил представитель Кремля.

До этого он уточнял, что поставки систем противовоздушной обороны от Соединенных Штатов не повлияют на цели российской стороны. По словам Пескова, это сделает украинский конфликт только более затяжным и болезненным.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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