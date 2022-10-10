Политолог прокомментировал намерение Зеленского выступить на встрече G7

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на срочной встрече G7 может попросить самые современные средства ПВО и ПРО, чтобы защищаться от ракет. Об этом радио КП рассказал историк и политолог, бывший советник президента РФ Сергей Станкевич.

По его словам, украинский лидер может потребовать новые виды наступательного оружия. Станкевич выразил мнение, что Зеленский в своих просьбах не найдет отклика, так как "в Североатлантических штабах постепенно наступает отрезвление".

Политолог отметил, что после взрыва на Крымском мосту, из-за чего Киев перешел красные линии, начала действовать очень опасная логика эскалации. Он подчеркнул, что после этого шага должно было последовать обострение.

"Переход к инфраструктурным объектам означает принципиально новую стадию конфликта, гораздо более широкую по охвату вовлеченности населения и тяжелую по последствиям. Движение от этой красной линии к следующей существенно ускоряется", – пояснил Станкевич.

По его словам, Зеленский и его команда становятся заложниками уже принятых решений, им некуда отступать от заявленной цели. Политолог считает, что сейчас нужно включить "переговорный механизм", чтобы не было и со стороны России встречной эйфории от нанесенных ударов.

Ранее Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о проведении срочного заседания "Большой семерки". Он отметил, что обсудил с канцлером возможность усиления давления на Россию и предоставление помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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