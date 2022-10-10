Командующего войсками в районе СВО Суровикина объявили в розыск на Украине

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СБУ объявила в розыск командующего объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергея Суровикина, передает ТАСС.

Командующему предъявлены обвинения по статье 110, части 3 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") за действия, совершенные лицом, являющимся представителем власти, и повлекшие тяжелые последствия.

8 октября в Минобороны РФ сообщили, что командующим объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине назначен генерал армии Сергей Суровикин. До этого он командовал Южной группировкой российских войск в ходе спецоперации.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и официального представителя министерства иностранных дел России Марию Захарову.

Кроме того, выпущены ориентировки на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, министра обороны РФ Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктора Золотова, главу МВД Владимира Колокольцева и официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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