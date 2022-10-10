СБУ объявила в розыск Марию Захарову

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя министерства иностранных дел России Марию Захарову. Соответствующая информация появилась на сайте МВД страны.

По данным министерства внутренних дел Украины, Захарова скрывается от досудебного расследования с 14 марта 2022 года. Ее обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Ранее СБУ объявила в розыск зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"). Медведева разыскивают "органы досудебного следствия".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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