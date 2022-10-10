Захарова рассказала, что телеканалы Франции показывают выступление Путина в прямом эфире

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что телеканалы Франции показывают выступления Владимира Путина в прямом эфире. Об этом сообщает RT.

При этом она уточнила, что каналы самостоятельно выполняют перевод выступления главы РФ. Захарова также отметила, что Россия "о таком даже мечтать не могла", а просто желала, чтобы представителей RT France пускали в Елисейский дворец.

"И все. Но, как говорится, насильно мил не будешь", – подытожила представитель министерства.

Ранее во Франции рассказали, почему Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Так, обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье выразил мнение, что это происходит из-за того, что политика французского лидера противоречит словам о "смерти мозга" НАТО.

Эксперт также отмечал, что возможной причиной недоверия являются поставки Францией военной помощи Киеву.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!