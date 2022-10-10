16:02Политика
Захарова рассказала, что телеканалы Франции показывают выступление Путина в прямом эфире
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что телеканалы Франции показывают выступления Владимира Путина в прямом эфире. Об этом сообщает RT.
При этом она уточнила, что каналы самостоятельно выполняют перевод выступления главы РФ. Захарова также отметила, что Россия "о таком даже мечтать не могла", а просто желала, чтобы представителей RT France пускали в Елисейский дворец.
"И все. Но, как говорится, насильно мил не будешь", – подытожила представитель министерства.
Ранее во Франции рассказали, почему Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Так, обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье выразил мнение, что это происходит из-за того, что политика французского лидера противоречит словам о "смерти мозга" НАТО.
Эксперт также отмечал, что возможной причиной недоверия являются поставки Францией военной помощи Киеву.
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