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Президент Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку его политика противоречит словам о "смерти мозга" НАТО. Таким мнением поделился обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье.

Как отмечает автор, президенту Франции следовало бы выступить в роли посредника, чтобы положить конец конфликту на Украине. Но, по мнению обозревателя, для этого нужна достойная дипломатия от которой Эммануэль Макрон далек.

Вместо этого, как считает публицист, Макрон оказывает военную помощь Киеву.

Ранее лидер фракции партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что французский президент Эммануэль Макрон солгал о причинах экономического кризиса. Она отметила, что на данный момент нужно принять меры для защиты граждан от последствий кризиса.

До этого Макрон заявил, что во Франции завершается период изобилия и призвал готовиться к последствиям украинского и климатического кризисов, а также дефициту продукции.

Также издание The Hill сообщило, что Европу ожидает "смертельная зима". В публикации утверждалось, что это связано с рабской приверженностью континента "зеленой" энергетике. По мнению автора статьи Кристин Тейт, такая политика в ЕС сочетается с глупым идеализмом.