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Европу ожидает "смертельная зима" из-за рабской приверженности континента "зеленой" энергетике, пишет издание The Hill. По мнению автора статьи Кристин Тейт, такая политика в ЕС сочетается с глупым идеализмом.

"Сочетание утопических климатических инициатив, инфляции, сокращения производства ископаемого топлива в США и нежелания покупать российскую нефть или природный газ может привести этой зимой к гибели нескольких сотен тысяч человек по всему континенту", – говорится в публикации.

Тейт указывает, что ежегодно порядка 200 тысяч человек по всей Европе становятся жертвами "избыточной зимней смертности", а холодная погода и резкое снижение отопительных мощностей могут увеличить данный показатель в шесть раз. Обозреватель уверена, что грядущая зима в ЕС должна стать тревожным звонком для США.

"Европейская оптимистичная, но в конечном счете бесплодная энергетическая политика создает то, что может стать крупнейшим энергетическим кризисом нашего времени", – заключила она.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что с приближением зимы ситуация в Евросоюзе будет только ухудшаться, поэтому падение уровня жизни европейцев может повлиять на их стойкость в поддержке Украины.

Чешский писатель Йозеф Буска, в свою очередь, допустил, "самая важная битва" за Украину развернется зимой в домах, на улицах и площадях по всей Европе, когда просроченные платежи отчаявшихся европейцев превратятся в долги.

