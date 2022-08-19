Из-за приверженности ЕС "зеленой" энергетике могут погибнуть сотни тысяч европейцев – СМИ

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Фото: depositphotos/Hackman
Европу ожидает "смертельная зима" из-за рабской приверженности континента "зеленой" энергетике, пишет издание The Hill. По мнению автора статьи Кристин Тейт, такая политика в ЕС сочетается с глупым идеализмом.
"Сочетание утопических климатических инициатив, инфляции, сокращения производства ископаемого топлива в США и нежелания покупать российскую нефть или природный газ может привести этой зимой к гибели нескольких сотен тысяч человек по всему континенту", – говорится в публикации.
Тейт указывает, что ежегодно порядка 200 тысяч человек по всей Европе становятся жертвами "избыточной зимней смертности", а холодная погода и резкое снижение отопительных мощностей могут увеличить данный показатель в шесть раз. Обозреватель уверена, что грядущая зима в ЕС должна стать тревожным звонком для США.
"Европейская оптимистичная, но в конечном счете бесплодная энергетическая политика создает то, что может стать крупнейшим энергетическим кризисом нашего времени", – заключила она.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что с приближением зимы ситуация в Евросоюзе будет только ухудшаться, поэтому падение уровня жизни европейцев может повлиять на их стойкость в поддержке Украины.
Чешский писатель Йозеф Буска, в свою очередь, допустил, "самая важная битва" за Украину развернется зимой в домах, на улицах и площадях по всей Европе, когда просроченные платежи отчаявшихся европейцев превратятся в долги.
В ЕС не знают, хватит ли гражданам газа на зиму
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