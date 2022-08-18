Эксперт усомнился в возможности снижения цен на газ в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач усомнился, что цены на газ в Европе снизятся. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Эксперт напомнил, что пока цены только растут – на днях газ подорожал до 2,5 тысячи долларов за одну тысячу кубометров.
"Причем растет не просто цена, а такие котировки биржевые, когда трейдеры играют, спекулянты, и растет среднемесячная цена. Уже в июле новый рекорд был, побивший мартовский на 20%. В августе, судя по всему, будет очередной. Те, кто говорят, что это ничего страшного, ничего не понимают в энергетике и в том, как формируется добавленная стоимость", – подчеркнул Гривач.
Он добавил, что эти цены разрушительны для экономической активности, поскольку они уже транслируются на электроэнергию, от которой зависит каждое домохозяйство и предприятие в Европе.
"Если газ это 20% энергобаланса, то электричество уже имеет гораздо больше воздействия. Хотя и газ тоже серьезный источник отопления, в некоторых странах 30–40% отопительных систем, а то и больше работают на природном газе", – заключил эксперт.
Ранее "Газпром" спрогнозировал цену на газ в Европе выше 4 000 долларов за кубометр зимой. В настоящее время на европейских спотовых биржах газ торгуется более чем за 2 500 долларов. На прошлой неделе газовые фьючерсы торговались за цену около 2 100 долларов, с 15 августа стоимость резко выросла до 2 450 долларов.
При этом Ассоциация операторов газовой инфраструктуры отмечала, что на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах были восполнены на 48,6 миллиарда кубометров, а в целом ПХГ заполнены на 74,73%.
В ЕС не знают, хватит ли гражданам газа на зиму
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: