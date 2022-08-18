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Экономика

08:59

Эксперт усомнился в возможности снижения цен на газ в Европе

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач усомнился, что цены на газ в Европе снизятся. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Эксперт напомнил, что пока цены только растут – на днях газ подорожал до 2,5 тысячи долларов за одну тысячу кубометров.

"Причем растет не просто цена, а такие котировки биржевые, когда трейдеры играют, спекулянты, и растет среднемесячная цена. Уже в июле новый рекорд был, побивший мартовский на 20%. В августе, судя по всему, будет очередной. Те, кто говорят, что это ничего страшного, ничего не понимают в энергетике и в том, как формируется добавленная стоимость", – подчеркнул Гривач.

Он добавил, что эти цены разрушительны для экономической активности, поскольку они уже транслируются на электроэнергию, от которой зависит каждое домохозяйство и предприятие в Европе.

"Если газ это 20% энергобаланса, то электричество уже имеет гораздо больше воздействия. Хотя и газ тоже серьезный источник отопления, в некоторых странах 30–40% отопительных систем, а то и больше работают на природном газе", – заключил эксперт.

Ранее "Газпром" спрогнозировал цену на газ в Европе выше 4 000 долларов за кубометр зимой. В настоящее время на европейских спотовых биржах газ торгуется более чем за 2 500 долларов. На прошлой неделе газовые фьючерсы торговались за цену около 2 100 долларов, с 15 августа стоимость резко выросла до 2 450 долларов.

При этом Ассоциация операторов газовой инфраструктуры отмечала, что на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах были восполнены на 48,6 миллиарда кубометров, а в целом ПХГ заполнены на 74,73%.

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