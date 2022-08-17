В ФРГ заявили, что запасов газа без поставок из РФ хватит менее, чем на три месяца

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Запасов газа в Германии, который необходим для отопления, работы промышленности и выработки электричества, в случае полной остановки поставок из России хватит на два с половиной месяца, даже если газохранилища удастся заполнить к ноябрю на 95%, сообщил в интервью агентству Bloomberg глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

При этом он не смог пообещать, что все газохранилища в стране заполнят на 95% даже при хороших условиях в рамках спроса и предложения. По его словам, в лучшем случае цели достигнут три четверти газохранилищ.

Мюллер заметил, что хотя сейчас процесс заполнения идет быстрее, чем в предыдущие годы, "расслабляться нельзя". Сегодня газохранилища в Германии заполнены почти на 77%. С 27 июля "Северный поток" задействован примерно на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы двух газовых турбин.

Ранее обозреватель газеты Der Spiegel Николаус Блом заявил, что отказ от российского газопровода "Северный поток – 2" не идет на пользу немецкой экономике.

В то же время журналист заявил, что целью ФРГ является полный отказ от российского газа, однако решить эту задачу будет невозможно, если один трубопровод будет закрыт. В таком случае, считает он, Берлину придется просить доставлять больше топлива по другой трубе.

До этого с призывом запустить "Северный поток – 2" выступил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. По его словам, при работе обоих газопроводов "Северный поток" исключены трудности с поставками топлива для немецкой промышленности и потребительского рынка.

Также с аналогичным мнением выступил глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст. Он заявил, что не имеет значения, по какому трубопроводу в Германию поставляется газ, поэтому счел ситуацию с "Северным потоком – 2" символической.

