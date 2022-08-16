Немецкий журналист призвал правительство Германии запустить "Северный поток – 2"

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Фото: depositphotos/EvgeniyShkolenko
Отказ от российского газопровода "Северный поток – 2" не идет на пользу немецкой экономике, заявил обозреватель газеты Der Spiegel Николаус Блом. Он добавил, что запуск газопровода якобы способен нарушить планы Владимира Путина.
В то же время журналист заявил, что целью ФРГ является полный отказ от российского газа, однако решить эту задачу будет невозможно, если один трубопровод будет закрыт. В таком случае, считает он, Берлину придется просить доставлять больше топлива по другой трубе.
"Если бы отказ от "Северного потока – 2" ускорил полное прекращение импорта российского сырья! Но это не так", – написал он.
Блом считает, что открытие второго канала поставки газа снизит социальное давление внутри Германии и не допустит зависимости энергетического комплекса страны от одного трубопровода.
Ранее с призывом запустить "Северный поток – 2" выступил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. По его словам, при работе обоих газопроводов "Северный поток" исключены трудности с поставками топлива для немецкой промышленности и потребительского рынка.
До этого с аналогичным мнением выступил глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст. Он заявил, что не имеет значения, по какому трубопроводу в Германию поставляется газ, поэтому счел ситуацию с "Северным потоком – 2" символической.
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