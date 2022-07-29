В Германии выступили за эксплуатацию "Северного потока – 2"

Фото: depositphotos/maristos

В Германии выступили за использование "Северного потока – 2" для поставок российского газа, если не будет других вариантов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клауса Эрнста.

"В целом все равно, через какую трубу газ доставляется в Германию. Он все равно остается российским. В этом смысле вопрос о "Северном потоке – 2" имеет скорее символический характер", – высказался он.

Эрнст добавил, что в условиях отсутствия других возможностей нужно быть готовыми ввести "Северный поток – 2" как можно скорее в эксплуатацию.

Ранее главы семи городов немецкого Рюгена, возле которого загружаются балтийские газопроводы из РФ, обратились к региональному и федеральному правительствам Германии с просьбой задействовать "Северный поток – 2". Из-за ограничений поставок газа из России в Германии растет беспокойство по поводу серьезных энергетических проблем.

В середине июня "Газпром" объявил о сокращении суточного объема поставок по "Северному потоку" более чем в полтора раза. В компании объяснили это задержкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов. В результате с 27 июля средняя суточная производительность станции составила до 33 миллионов кубометров газа.

В "Газпроме" заявили, что до санкций не было проблем с возвратом турбин из ремонта. По словам зампреда правления компании Виталия Маркелова, к капитальному ремонту двигателей подготовка ведется заранее. Он отметил, что существует так называемый обменный фонд двигателей, прошедших капремонт на заводе Siemens.

СМИ Британии указали на панические настроения в Европе после новости о сокращении транзита по "Северному потоку". Под угрозой рецессии находится экономика Германии. При этом другие государства Европы испытывают на себе сильное давление в связи с ростом цен на газ и его дефицитом.