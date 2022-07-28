Главы семи городов немецкого Рюгена предложили задействовать "Северный поток – 2" – СМИ

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Главы семи городов немецкого Рюгена, возле которого загружаются балтийские газопроводы из РФ, обратились к региональному и федеральному правительствам Германии с просьбой задействовать "Северный поток – 2". Об этом сообщает RTL News со ссылкой на документ.

В материале поясняется, что из-за ограничений поставок газа из России в Германии растет беспокойство по поводу серьезных энергетических проблем.

Как отметили главы городских управлений, предложенный Берлином курс отказаться от российских энергоносителей ставит под угрозу энергобезопасность страны.

В середине июня "Газпром" объявил о сокращении суточного объема поставок по "Северному потоку" более чем в полтора раза. В компании объяснили это задержкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов.

Накануне стало известно, что Siemens Energy передала "Газпрому" экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для "Северного потока" до конца 2024 года. В этот же день российская компания объявила об остановке эксплуатации еще одного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" из-за завершения срока межремонтной наработки до капремонта.

В результате с 27 июля средняя суточная производительность станции составит до 33 миллионов кубометров газа.

В свою очередь, в "Газпроме" заявили, что до санкций не было проблем с возвратом турбин из ремонта. По словам зампреда правления компании Виталия Маркелова, к капитальному ремонту двигателей подготовка ведется заранее. Он отметил, что существует так называемый обменный фонд двигателей, прошедших капремонт на заводе Siemens.

СМИ Британии указали на панические настроения в Европе после новости о сокращении транзита по "Северному потоку". Под угрозой рецессии находится экономика Германии. При этом другие государства Европы испытывают на себе сильное давление в связи с ростом цен на газ и его дефицитом.

