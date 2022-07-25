"Газпром" объявил о приостановке эксплуатации еще одного двигателя Siemens

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Российская компания "Газпром" объявила об остановке эксплуатации еще одного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая". Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

"Газпром" принял такое решение из-за завершения срока межремонтной наработки до капремонта.

При этом суточная производительность станции составит до 33 миллионов кубометров с 07:00 по московскому времени 27 июля.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Siemens Energy передала "Газпрому" экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для "Северного потока" до конца 2024 года. По информации издания, теперь российская компания должна изменить базис поставки с канадского Монреаля на конечный пункт в РФ для того, чтобы Siemens могла отправить турбину.

