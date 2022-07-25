"Газпром" получил от Siemens документы по возврату турбины для "Северного потока"

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"Газпром" получил от компании Siemens документы по возврату турбины для газопровода "Северный поток". Об этом российская компания сообщает в своем телеграм-канале.

"По-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей", – говорится также в публикации.

Кроме того, полученные документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы, отметил "Газпром". Поэтому компания, учитывая обстоятельства, направила Siemens запрос о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений.

22 июля "Газпром" сообщил, что вновь обратился к Siemens с просьбой предоставить документы по возврату турбины для "Северного потока". Российская компания уже неоднократно направляла обращение.

За день до этого агентство Reuters заявило, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России. Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул безосновательность любых обвинений в адрес Москвы по данному поводу.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что, если РФ не вернут турбину для "Северного потока", прокачка топлива по данному маршруту сократится с 60 до 30 миллионов кубометров в сутки. Также российский лидер обратил внимание на то, что в конце июля на ремонтные работы должна быть отправлена еще одна машина, которая вышла из строя. По словам президента, в Siemens это подтвердили.