Путин усомнился, что Канада вернет качественно отремонтированную турбину

Фото: ТАСС/POOL/Алексей Майшев

Владимир Путин усомнился в качестве ремонта турбины для "Северного потока", которую Канада собирается вернуть после сервисных работ.

Президент РФ высказался по этому поводу на форуме Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени".

"Говорят, что вернут эти машины, одну во всяком случае, но в каком качестве вернут, каковы там технические параметры после выхода из этого планового ремонта? Может, возьмут и в какой-то момент отключат, и встанет "Северный поток – 1", – передает ТАСС его слова.

Ранее Владимир Путин заявил, что, если России не вернут турбину для "Северного потока", прокачка топлива по данному маршруту сократится с 60 до 30 миллионов кубометров в сутки.

Также российский лидер обратил внимание на то, что в конце июля на ремонтные работы должна быть отправлена еще одна машина, которая вышла из строя. По словам президента, в Siemens это подтвердили.

До этого аналитик Игорь Юшков предупредил, что работу газопровода "Северный поток" могут остановить как раз к началу отопительного сезона в Европе. По словам специалиста, такое развитие событий вполне вероятно, если Канада откажется от системного ремонта газовых турбин. Юшков пояснил, что в таком случае газопроводу придется снижать пропускную способность, ведь следующую турбину тоже нужно ремонтировать, но сделать это смогут только в Канаде.

