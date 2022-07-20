Путин усомнился, что Канада вернет качественно отремонтированную турбину

Фото: ТАСС/POOL/Алексей Майшев
Владимир Путин усомнился в качестве ремонта турбины для "Северного потока", которую Канада собирается вернуть после сервисных работ.
Президент РФ высказался по этому поводу на форуме Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени".
"Говорят, что вернут эти машины, одну во всяком случае, но в каком качестве вернут, каковы там технические параметры после выхода из этого планового ремонта? Может, возьмут и в какой-то момент отключат, и встанет "Северный поток – 1", – передает ТАСС его слова.
Ранее Владимир Путин заявил, что, если России не вернут турбину для "Северного потока", прокачка топлива по данному маршруту сократится с 60 до 30 миллионов кубометров в сутки.
Также российский лидер обратил внимание на то, что в конце июля на ремонтные работы должна быть отправлена еще одна машина, которая вышла из строя. По словам президента, в Siemens это подтвердили.
До этого аналитик Игорь Юшков предупредил, что работу газопровода "Северный поток" могут остановить как раз к началу отопительного сезона в Европе. По словам специалиста, такое развитие событий вполне вероятно, если Канада откажется от системного ремонта газовых турбин. Юшков пояснил, что в таком случае газопроводу придется снижать пропускную способность, ведь следующую турбину тоже нужно ремонтировать, но сделать это смогут только в Канаде.
Канада отправила в Германию турбину Siemens для "Северного потока" – СМИ
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