Пушков оценил реакцию ФРГ на протест Киева из-за турбины для "Северного потока"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Берлина на протест Киева в связи с решением Оттавы вернуть турбину для газопровода "Северный поток".

"Возмущение Киева по поводу возвращения Канадой турбины для "Северного потока" было отвергнуто Берлином как не имеющее оснований. Канада подвела турбину под свои санкции по недомыслию, в санкционном раже, не согласовав этот шаг с ЕС, и потому была вынуждена дать задний ход", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Пушков подчеркнул, что Германия и в целом страны Евросоюза не вводили санкции на поставки российского газа.

"Отказ от него отдельных стран или, точнее, разговоры на сей счет, поскольку отказавшиеся в разных формах продолжают покупать газ из России, положения не меняют", – добавил он.

Ранее в Киеве осудили решение Канады вернуть турбину для "Северного потока". Свое мнение выразил глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон. Он отметил, что Канада просто поддалась давлению. По его словам, такое исключение из санкций будет иметь плохие последствия.

Решить вопрос с доставкой турбины призвал ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, Германии необходимы мощности газопровода для заполнения хранилищ. Он попросил канадское правительство не затягивать процесс и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.

Позднее канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил планы вернуть турбину для "Северного потока" в Россию.

Отмечалось, что представители Канады и ФРГ ведут переговоры с Украиной, которая выступает против этого.