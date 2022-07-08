Канада намерена снять санкции с турбин для "Газпрома" вопреки просьбам Киева – СМИ

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Канада планирует сделать исключение в санкциях для турбин "Северного потока" вопреки просьбам Киева. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает издание "Европейская правда".
Отмечается, что на такие меры канадское правительство намерено пойти по согласованию с Германией. В публикации указано, что формальным поводом станет просьба министра экономики ФРГ Роберта Хабека, который ранее призывал передать турбину Берлину.
Оттава, говорится в статье, планирует аргументировать свое решение тем, что возвращение оборудования позволит Москве восстановить объемы поставок газа в Евросоюз.
Также сообщается, что 22 июня глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко направил на имя министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона письмо с просьбой не возвращать турбины в Европу.
"Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима", – говорится в публикации.
Накануне министр экономики ФРГ призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для "Северного потока". По его словам, Германии необходимы мощности газопровода для заполнения хранилищ. Он попросил канадское правительство не затягивать процесс и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.
Ранее сообщалось, что подача топлива по "Северному потоку" будет временно приостановлена в период с 11 по 21 июля из-за планового техобслуживания. В пресс-службе газопровода отмечали, что партнеры компании по транспортировке газа были заранее оповещены о графике проведения плановых работ.
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