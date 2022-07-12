Аналитик заявил, что "Северный поток" могут остановить к отопительному сезону в Европе

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Аналитик Игорь Юшков предупредил, что работу газопровода "Северный поток" могут остановить как раз к началу отопительного сезона в Европе, сообщает "Лента.ру".

Как отметил специалист, такое развитие событий вполне вероятно, если Канада откажется ремонтировать газовые турбины.

"Канада вернет нам одну турбину, но неясно, продолжится ли системная работа или страна просто возвращает одну готовую турбину и больше не планирует связываться с Россией", – объяснил он.

"Северному потоку" придется снижать пропускную способность, добавил Юшков, ведь следующую турбину тоже нужно ремонтировать, но сделать это смогут только в Канаде.

Аналитик уверен, что газопровод сможет возобновить работу в обычном режиме, если страны договорятся и турбины можно будет отправлять на ремонт.

Ранее сообщалось, что канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил возвращение Германии отремонтированной турбины для обслуживания трубопровода "Северный поток".

В Киеве осудили данное решение канадских властей. Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что исключение из санкций против России будет иметь негативные последствия. По его мнению, Канада просто поддалась давлению.

Отмечалось, что представители Канады и ФРГ ведут переговоры с Украиной, которая выступает против этого.