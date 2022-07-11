МИД Украины вызвал поверенного в делах Канады из-за турбин "Северного потока"

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МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады из-за решения вернуть Германии отремонтированную турбину для "Северного потока". Об этом сообщается на сайте министерства.

Канаду призвали пересмотреть свое решение. В МИД добавили, что оно подрывает евроатлантическое единство в вопросе применения санкций против России.

В министерстве отметили, что это также создает основу для использования Россией энергетики в качестве гибридного оружия против Европы.

Ранее министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада вернет ФРГ отремонтированную турбину Siemens.

Решить вопрос с доставкой турбины призвал до этого министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, Германии необходимы мощности газопровода для заполнения хранилищ. Он попросил канадское правительство не затягивать процесс и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.

