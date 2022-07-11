США поддержали решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"

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США поддержали решение Канады вернуть ФРГ отремонтированную турбину для обслуживания газопровода "Северный поток". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госдепартамент.

По данным ведомства, турбина позволит Германии и другим странам Европы восстановить газовые резервы, повысить энергетическую безопасность. Кроме того, станет возможным противостоять "попыткам России использовать энергоносители как оружие", добавили в госдепартаменте.

Ранее министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада вернет ФРГ отремонтированную турбину Siemens.

Решить вопрос с доставкой турбины призвал до этого министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, Германии необходимы мощности газопровода для заполнения хранилищ. Он попросил канадское правительство не затягивать процесс и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.