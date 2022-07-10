Siemens поддержит срочную доставку турбины для "Северного потока" из Канады

Германский концерн Siemens выступил за скорейшую доставку турбины для газопровода "Северный поток" из Канады к месту эксплуатации. Об этом сообщает ТАСС.

"Политическое решение [Канады] является необходимым и важным первым шагом на пути к поставке турбины. В настоящее время наши специалисты интенсивно работают над всеми дальнейшими формальными согласованиями и логистическими вопросами", – рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил возвращение Германии отремонтированной турбины для обслуживания трубопровода "Северный поток".

В Киеве осудили данное решение властей Канады. Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что исключение из санкций против России будет иметь негативные последствия.