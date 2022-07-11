Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa/picture-alliance
Siemens активно работает над логистикой возвращения турбины для "Северного потока", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.
"Сейчас наши эксперты активно работают над дальнейшими формальными согласованиями и логистикой. В числе прочего это включает юридически обязательные процедуры экспортно-импортного контроля", – объяснили они.
В компании отметили, что специалисты прикладывают все усилия, чтобы осуществить доставку как можно скорее.
Ранее сообщалось, что канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил возвращение Германии отремонтированной турбины для обслуживания трубопровода "Северный поток".
В Киеве осудили данное решение канадских властей. Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что исключение из санкций против России будет иметь негативные последствия. По его мнению, Канада просто поддалась давлению.
Отмечалось, что представители Канады и ФРГ ведут переговоры с Украиной, которая выступает против этого.
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