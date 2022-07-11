В ЕК назвали серьезной ситуацию с прекращением поставок по "Северному потоку"

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Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи выразил обеспокоенность в связи с прекращением транзита газа по "Северному потоку", а также выразил надежду на его скорейшее восстановление.

"Возврат Канадой турбины (для газопровода "Северный поток". – Прим. ред.) не нарушает санкций ЕС, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа", – цитирует его ТАСС.

По словам Макфи, возврат турбины должен урегулировать одну из причин, по которой Россия могла приостановить поставки газа.

Ранее сообщалось, что германский концерн Siemens выступил за скорейшую доставку турбины для газопровода "Северный поток" из Канады к месту эксплуатации. Планы вернуть ФРГ отремонтированную турбину подтвердил и канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.

Решить вопрос с доставкой турбины призвал ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, Германии необходимы мощности газопровода для заполнения хранилищ. Он попросил канадское правительство не затягивать процесс и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.

